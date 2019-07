Zwei Grundschullehrerinnen aus dem Kreis erhielten die "Missio canonica"

38 Frauen und fünf Männern hat Weihbischof Ulrich Boom im Auftrag von Bischof Franz Jung am Freitagabend beim Kiliani-Tag der Verantwortlichen in Erziehung und Schule in Würzburg die "Missio canonica" verliehen. Darunter sind auch zwei Lehrer aus dem Landkreis Haßberge, wie aus einer Mitteilung des Bistums Würzburg hervorgeht.

Bei einer Eucharistiefeier mit über 600 Gläubigen im Kiliansdom erklärte der Weihbischof, an den Frankenaposteln Kilian, Kolonat und Totnan würden genau die Schritte deutlich, die der frühere Papst Paul VI. in "Evangelii nuntiandi" als Weg der Evangelisierung nahelege: "Alle Verkündigung beginnt mit dem Zeugnis ohne Worte. Predigt und Schriftlesung, Aufnahme in die Gemeinschaft und selbst gesandt sein zur Evangeliumsverkündigung sind nachrangig." Gemeinsam mit Schulreferent Domdekan Prälat Günter Putz übergab der Weihbischof den neuen Religionslehrern dieses Schuljahres die Beauftragungsurkunden ("Missio canonica").

Für das Lehramt an Grundschulen mit der "Missio canonica" beauftragt wurden: Katharina Weibelzahl aus Haßfurt und Kathrin Weidinger aus Theres.

In seiner Predigt erinnerte der Weihbischof daran, dass alle, die in der Bildung Verantwortung tragen, oft im wahrsten Sinn des Wortes bei Nacht und Nebel auf dem Meer des Lebens unterwegs seien. "Wir haben Gegenwind, die Wellen schlagen ins Boot, wir werden hin- und hergeworfen. Wir dürfen aber wissen, dass wir in den Turbulenzen des Lebens von Gott gehalten und getragen sind." Trotzdem könne die Menschen mitunter die Frage einholen, ob sie sich wirklich an Christus halten können, wenn nichts mehr halte. "Es geht uns dann wie den Jüngern im Boot. Der auf dem See erscheinende Herr mutet uns wie ein Gespenst, ein Hirngespinst an."

Als Petrus unterzugehen drohe und den Herrn um Rettung anrufe, reiche dieser ihm die Hand und geleite ihn zurück ins Boot. Auf die vielen Fragen des Lebens gibt es laut Weihbischof Boom nur eine Antwort: Jesus Christus, der in seinem Leben, Sterben und Auferstehen gezeigt habe, was "Ich bin da. Ich bin da für euch" heiße. pow