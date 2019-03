Zwei Goldmedaillen für die Kickboxerin Jule Greul

Drei Nachwuchs-Kickboxer aus dem Eberner Kickboxstudio Jürgen Schorn erkämpften sich bei den German Open in München Medaillen. Jule Greul sicherte sich zwei erste Plätze.

Die elfjährige Jule Greul setzte sich in den Gewichtsklassen bis 32 und 37 Kilogramm durch. Dabei siegte Greul gegen mehrere Kämpferinnen aus Deutschland, Österreich und Tschechien. Mit den Erfolgen in zwei Gewichtsklassen bei den German Open ist Greul die erste Kickboxerin, die das für das Sportstudio Schorn geschafft hat. Darius Strätz erkämpfte bei den Junioren bis 69 Kilogramm einen dritten Platz. Er scheiterte in einem spannenden und offenen Halbfinale unglücklich gegen seinen Kontrahenten.

Jannik Spinler trat erstmals bei einem großen Turnier an. Der Newcomer sicherte sich in der Klasse bis 155 Zentimeter den Bronzeplatz. Spinler scheiterte im Halbfinale an Samuel Hardegger aus Lichtenstein.

Bei den German Open in München waren rund 1000 Kämpfer aus elf Nationen und 145 Vereinen am Start. di