Zwei Gewinner beim Luftballonwettbewerb

Annabell Helbling, die Vorsitzende der Jungen Union Haßfurt, zeichnete die Gewinner des Luftballonwettbewerbs vom Familienfest in Unterhohenried im vergangenen Sommer aus. Am Luftballonwettbewerb haben insgesamt 100 Kinder teilgenommen, wie die JU mitteilte. Siegerin wurde Vroni Friedrich aus Haßfurt. Sie ist sechs Jahre alt. Ihr Luftballon ist über 60 Kilometer weit geflogen und wurde im Lautertal am Lautersberg gefunden. Gewinner ist auch Jonas Albert. Jonas ist fünf Jahre alt und kommt aus Kleinmünster. Sein Luftballon ist über 65 Kilometer bis nach Oberwohlsbach geflogen. red