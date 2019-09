Innerhalb kürzester Zeit erwischte die Kronacher Polizei zwei Alkoholsünder beim Autofahren. Zuerst kontrollierten die Beamten in Birkach einen 52-jährigen, bei dem das Testgerät einen Wert von 0,58 Promille anzeigte. Eine halbe Stunde später ergab ein Test bei einem 46-Jährigen in Weißenbrunn 0,72 Promille. Beide Fahrer müssen nun - abgesehen von der Zahlung des obligatorischen Bußgeldes - in Bälde für einen Monat ihren Führerschein abgeben. pol