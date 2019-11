Zwei Gebäude in Küps beschmiert

Innerhalb der vergangenen Woche machten sich noch unbekannte "Schmierfinken" an zwei Objekten in Küps zu schaffen. Zum einen wurde die Hauswand des Küpser Orchester-Vereins im Zettlitzweg mit silberner Farbe "verziert", zum anderen das Schulgebäude bzw. einer seiner Treppenaufgänge mit weißer Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizeiinspektion Kronach nach Zeugen unter der Telefonnummer 09261/5030.