Zwei Führungen auf der Plassenburg

Am Wochenende finden zwei Sonderführungen auf der Plassenburg statt: Samstag, 22. Juni, 14.15 Uhr: "Kanonen, Krieg und Kasematten"; Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg; Tickets sind an an der Museumkasse erhältlich. Sonntag, 23. Juni, 14.15 Uhr: Turmwächterführung; Besteigung des Wachturms der Plassenburg mit Einblicken in das Leben und die Aufgaben eines Türmers (nur bei schönem Wetter). Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 09221/8220-12. Kinder bis 18 Jahren haben freien Eintritt; Tickets gibt es an der Museumkasse auf der Burg. red