Zwei Frühlingskonzerte am Herder-Gymnasium

Das Herder-Gymnasium veranstaltet zwei Frühlingskonzerte: Das erste findet am Dienstag, 26. März, statt. Die Big Band, das Saxofonquartett sowie der Gemischte Chor spannen den Bogen vom beginnenden 20. Jahrhundert bis in die Jetzt-Zeit. Beim zweiten Konzert am Donnerstag, 11. April, bieten das kleine Herder-Orchester, der Unterstufenchor und die Stl-Nachwuchsband ein buntes Programm mit Orchesterwerken, Musical-Melodien und Popstücken. Im Anschluss treten die Gesangsklasse, einigen Jugend-musiziert-Preisträgerinnen und das Schulorchester auf. Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr in der Aula. red