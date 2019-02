Rödental vor 16 Stunden

Unfall 2

Zwei Frauen unachtsam

Wenn gleich zwei Verkehrsteilnehmer nicht aufpassen, kann es krachen. Das zeigte sich am Dienstagmittag in der Bürgermeister-F.-Fischer-Straße. Dort hatten zwei Frauen im Alter von 62 und 66 Jahren in...