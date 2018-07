Zwei Frauen stürzen vom Rad

pol



Beim Versuch, auf ihr Fahrrad aufzusteigen, stürzte am Montagmorgen eine 76-Jährige auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hafenstraße. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen an der linken Körperseite. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Forchheim Zu einem ähnlichen Unfall kam es am Montagabend in der Hans-Räbel-Straße. Dort wollte eine 80-Jährige auf dem Gehweg auf ihren Drahtesel aufsteigen. Auch sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Auch die 80-Jährige wurde anschließend ins Klinikum nach Forchheim gebracht.