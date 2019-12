Zwei Frauen schwer verletzt

Die morgendliche Straßenglätte auf der Staatsstraße St 2281 wurde einer 23-jährigen Autofahrerin am Freitag zum Verhängnis. Bei der Kollision zweier Autos erlitt die Unfallverursacherin und eine 37-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen.

Wie die Polizei meldete, ereignete sich der Unfall zwischen Maßbach und Rothausen. Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr von Maßbach in Richtung Rothhausen und geriet nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei in einer Linkskurve mit ihrem Fahrzeug bei Glatteis ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw einer 37-Jährigen zusammen. Die beiden Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Schweinfurter Kliniken. Die 37-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrzeuge waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bei den Autos entstand ein Schaden von über 20 000 Euro.

Die Straßenmeisterei wurde zur Sicherung der Unfallstelle und zum Abstreuen der Straße angefordert. Während der Bergung der Personen und der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren Stadtlauringen, Maßbach und Poppenlauer mit insgesamt circa 40 Einsatzkräften vor Ort. pol