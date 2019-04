Zwei Frauen mit Crystal erwischt

Zwei Frauen aus Baden-Württemberg gerieten am Sonntagmorgen in den Fokus einer Streife der Verkehrspolizei Bayreuth. Beide waren mit einem Mitsubishi auf der Autobahn 9 in Richtung München unterwegs und wurden am Autohof Himmelkron einer Kontrolle unterzogen. In der Geldbörse der 41-jährigen Fahrerin entdeckten die Beamten eine Druckverschlusstüte mit Crystal.

Auch die 32-Jährige auf dem Beifahrersitz führte Betäubungsmittel mit sich. Sie versuchte noch, diese verschwinden zu lassen, indem sie es vor sich auf den Boden streute und zertrat. Die Finte entging den Polizisten aber nicht. Sie stellten das gefährliche Pulver sicher. Die Frauen hatten das Rauschgift zuvor in Tschechien erworben und über die Grenze geschmuggelt. Beide wurden wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. pol