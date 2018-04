Zwei Frauen die Handtaschen geraubt

Zu zwei Fällen von geraubten Handtaschen sucht die Coburger Kripo Zeugen.

Zunächst war am Sonntag kurz vor 17.45 Uhr eine 66-jährige Fußgängerin in der Ketschendorfer Straße unterwegs, als sich ihr auf Höhe eines Hotels in der Casimirstraße von hinten ein Mann auf einem Fahrrad näherte, der Frau die Handtasche entriss und in Richtung Ahorner Straße flüchtete. Seine Beute: Bargeld, Scheckkarte und Mobiltelefon. Der Täter trug ein graues Kapuzensweatshirt und eine dunkle Hose.



Zweiter Tatort: Albertsplatz

Ebenfalls auf die Handtasche einer Seniorin hatte es am Montag gegen 16.30 Uhr ein Räuber am Albertsplatz abgesehen. Die 86-Jährige lief vom Albertsplatz in Richtung Ernstplatz, als sich ihr von hinten ein Unbekannter auf einem Fahrrad näherte. Im Vorbeifahren riss er der Rentnerin die Tasche aus der Hand und entkam damit unerkannt. In der Handtasche befand sich neben persönlichen Dokumenten auch niedriger, dreistelliger Bargeldbetrag. In diesem Fall trug der Täter ein beiges Kapuzensweatshirt und eine beige Hose.

Wer Angaben zu den beiden Überfällen und/oder zu den Tätern machen kann, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei in Coburg, Tel. 09561/645-0, in Verbindung setzen. pol