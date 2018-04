Zwei Flaschen Schnaps gestohlen

Bei einem Ladendiebstahl in Frensdorf wurde am Freitagvormittag ein 29-jähriger Osteuropäer ertappt. Er hatte im Einkaufsmarkt in der Kellerstraße zwei Flaschen Schnaps eingesteckt und wollte ohne Bezahlung das Geschäft verlassen. Da der Ladendieb keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben. pol