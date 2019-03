Zwei fast neuwertige Autos kollidieren: hoher Schaden

Ein 60-jähriger Kronacher fuhr am Freitagnachmittag von Marktzeuln nach Schwürbitz und wollte am Ortseingang von Schwürbitz nach links in die Tankstelle einbiegen. Dabei übersah er eine ihm entgegenkommende 28-jährige Fahrerin aus Michelau in einem dunklen Renault.

Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt.

Die Fahrerin klagte über Schmerzen im Nackenbereich und wurde mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen, von denen das eine erst wenige Wochen, das andere wenige Monate alt war, ist erheblich. Beide Fahrzeuge zusammen haben eine Neuwert von 60 000 Euro. Die Sicherung der Unfallstelle hatte die Freiwillige Feuerwehr Schwürbitz übernommen. kag