Zwei Fahrzeuge verkratzt

Am Mittwoch zerkratzte ein unbekannter Täter zwei in der Kasernenstraße geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Der Tatzeitraum liegt zwischen 6.30 Uhr und 13 Uhr. Die Fahrzeuge waren ordnungsgemäß in den Parkbuchten Nähe des Kinos abgestellt und wurden auf der rechten Fahrzeugseite, über die komplette Länge beschädigt, schreibt die Polizei. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet darum, dass Passanten, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/714 90 in Verbindung setzen. pol