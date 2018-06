Zwei Fahrräder werden gestohlen

Zwei Fahrraddiebstähle wurden bei der Polizei in Haßfurt angezeigt. Am Freitag zwischen 11 und 14 Uhr entwendete ein Unbekannter ein abgeschlossenes Mountainbike der Marke "Bulls" in Haßfurt. Das schwarz-rote Rad im Wert von 400 Euro wurde samt Schloss aus einem Fahrradständer am Tränkberg gestohlen.In der Zeit vom 8. bis 18. Juni wurde aus einem Fahrradständer am Zeiler Bahnhof ein grünes Tourenrad der Marke "Pegasus" gestohlen. Das Rad war mit einem Spiralschloss gesichert und ist 50 Euro wert.