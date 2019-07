Zwei Fahrräder vor der Sinnflut gestohlen

Zwei Angestellte des Freizeitbades "Sinnflut" hatten am Freitagmorgen um 6 Uhr ihre Fahrräder vor dem Bad abgestellt. Als sie nach der Arbeit am Vormittag wieder heimfahren wollten, waren beide Räder verschwunden. Es handelt sich um ein rotes Damenfahrrad im Wert von etwa 50 Euro sowie um ein silbernes Mountainbike mit Federgabel, das noch etwa 100 Euro wert war. Wer hat am Freitagvormittag dort Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise an die Polizei, Tel.:09741/6060. pol