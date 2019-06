Zwei fast identische Mountainbikes sind zwischen Donnerstag, 30. Mai, 18 Uhr, und Freitag, 31. Mai, 5.30 Uhr, entwendet worden. Die beiden Fahrräder - eine Damenradausführung der Marke X-Fact/Mission Alu - hatten vor einem Anwesen in der Egerer Straße gestanden. Die fast neuwertigen Räder, das eine in weißer Farbe, das andere in grauer Farbe, haben jeweils einen Wert von etwa 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet unter Tel.: 09732/9060 um Hinweise. pol