Zwei Fahrräder mutwillig demoliert

Aus einer Gruppe heraus demolierten ein 15-Jähriger und ein 28-Jähriger zwei Fahrräder, die in der Nähe des Bahnhofs in der Canterstraße abgestellt waren. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Bei der Fahndung wurde die Personengruppe im Umfeld des Bahnhofs angetroffen. Es stellte sich heraus, dass die beiden jungen Männer aus Ebersdorf die Räder demoliert hatten. Der 28-Jährige stand bei der Tat unter Alkoholeinfluss: Ein Alkomatentest ergab 1,62 Promille. Die Coburger Polizei-Inspektion ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Sachbeschädigung. Die Inhaber der beiden beschädigten Fahrräder, die aktuell bei der Coburger Polizei-Inspektion (PI) verwahrt sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645209 mit der PI in Verbindung zu setzen.