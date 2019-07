Zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

Zwei Radler kamen sich am Mittwochnachmittag in Rödental in die Quere: Wie die Polizeiinspektion Neustadt berichtet, war das zum einen ein 15-jähriger Schüler, der im Schlossgrund fuhr und nach links in den Domänenhof fahren wollte. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Fahrrad aus der Domäne in Richtung Schlossgrund. Der Schüler schnitt jedoch die Linkskurve und prallte deshalb frontal gegen den entgegenkommenden Radler. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Dank des Fahrradhelmes erlitt er lediglich Schürfwunden. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.