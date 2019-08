Zwei Fahrräder sind in Forchheim gestohlen worden. Am Sonntag gegen 10 Uhr versperrte eine 15-Jährige am Fahrradständer am Bahnhof ihr schwarz-grünes Damenrad der Marke Bulls. Als sie am Abend wieder zurückkam, waren das Fahrrad sowie das Schloss nicht mehr vor Ort. Am Montag gegen 18 Uhr sicherte ein 75-Jähriger sein Fahrrad am Zugang zum Kellerwald. Als er gegen 22 Uhr dorthin zurückkehrte, waren das schwarze Pedelec der Marke KTM im Wert von 3000 Euro sowie das Spiralschloss verschwunden.