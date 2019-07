Zwei Fahrer unter Drogen

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt haben am Freitagnachmittag eine Laserkontrolle im Bereich der Schallershofer Straße durchgeführt. Nachdem sie einen 23-jährigen Temposünder angehalten hatten, stellten sie bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv.

Fahrverbot ist die Folge

Kurz nach Mitternacht hielten die Beamten ebenfalls in der Schallershofer Straße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eine 33-Jährige an. Auch hier stellten die Beamten fest, dass sie Drogen konsumiert hatte. Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie werden in naher Zukunft mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen, heißt es im Pressebericht der Polizei. pol