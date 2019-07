Zwei Fahrer mit Drogen erwischt

Gleich zwei Mal wurden Streifen der Verkehrspolizei am Freitagvormittag fündig. Zuerst geriet ein 55-jähriger Hamburger am Autohof Himmelkron in den Fokus der Beamten. Dieser war mit seinem Pkw auf dem Weg nach München. Bei einer Durchsuchung wurde im Kofferraum Marihuana im zweistelligen Grammbereich aufgefunden. Dieses hatte er in einem Karton zwischen Lebensmitteln versteckt. Wenig später war es ein 23-jähriger Schweizer, der an der Rastanlage Pegnitz geringe Mengen Marihuana und Haschisch in seiner Jackentasche mitführte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Beide Männer wurden wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Pol.