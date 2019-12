Zwei Fahrer hatten zu viel Alkohol

Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 14.30 Uhr wurde am Kaulanger der Fahrer eines Skoda angehalten. Bei der Verkehrskontrolle konnte Alkoholeinfluss festgestellt werden. Der Test ergab 0,78 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Circa eineinhalb Stunden später kam es in Stockheim zu einer Verkehrskontrolle. Im Bereich Egerlandstraße/Kronacher Straße war die Fahrt für einen Dacia-Fahrer zu Ende. Der Grund war das Ergebnis des Alkotests in Höhe von 2,54 Promille. Der Fahrer muss sich strafrechtlich verantworten.