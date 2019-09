Zwei Fälle von Computerkriminalität

Mit fremden Daten operierten Unbekannte im Internet in zwei Fällen, die am Montag bei der Polizeiinspektion Bad Brückenau angezeigt wurden.Sie brachten so die rechtmäßigen Dateninhaber in Schwierigkeiten. In einem Fall stellte ein 52-jähriger Mann aus Bad Brückenau fest, dass unter seiner Email-Adresse Waren in einem Kleinanzeigenportal angeboten werden. Dies dürfte eine Betrugsvorbereitung sein. Gewöhnlich werden diese Waren dann dem gutgläubigen Käufer nie geliefert. Im zweiten Fall stellte ein 56-jähriger Mann aus Zeitlofs unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto fest. Unbekannte hatten nach ersten Recherchen mehrfach Kleinbeträge von 25 Euro von seinem Girokonto abgebucht, offensichtlich unter Verwendung der Kartendaten des Geschädigten und wohl in der Annahme, dass derartige Beträge nicht auffallen würden. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. pol