Zwei engagierte Bürger

Seit 25 Jahren sind Wolfgang Götz und Martin Heidenbluth bei den Freien Wählern in Mitwitz verwurzelt. Jetzt wurden sie dafür mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Im Gasthof Schwämmlein in Leutendorf feierten alle die langjährige Mitgliedschaft mit einem gemütlichen Beisammensein.

Die Laudatio hielt Vorsitzender Siegmund (Sigi) Katholing. Er beschrieb, was "einen Wolfgang Götz ausmacht", nämlich vor allem die Förderung der Vereine und des Ehrenamts. "Aber ihm liegt auch ein lebenswertes Mitwitz am Herzen, wo man sich um genügend Wohnraum kümmert, darum, dass Gebäude saniert werden und infrastrukturelle Einrichtungen geschaffen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten." Wie Wolfgang Götz, so ist auch Martin Heidenbluth 1995 eingetreten bei den Freien Wählern in Mitwitz. Ihn beschrieb Katholing als jemand, der sich schon lange eine absolute Herzensangelegenheit auf die Fahne geschrieben habe: "Im Schlosspark soll ein Naturerlebnispark entstehen und zwar für alle Altersstufen. Ein großer Abenteuer- und Wasserspielplatz soll es werden mit Fitnessgeräten, gemütlichen Sitzgelegenheiten an einem Ort, an dem man auch mal gut Brotzeit machen könne.

Kreisvorsitzender Tino Vetter steckte beiden die Nadel an und sprach von der Wertschätzung für verdiente Mitglieder. Wolfgang Götz freute sich, "so viele gute Mitstreiter und eine tolle Mannschaft" kennengelernt zu haben. "Wir bleiben dabei", versicherte er und Katholing antwortete augenzwinkernd: "Schö, dass da dich nimmer umorientierst." ml