Am Samstag in der Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr wurden zwei Elektrozäune durchgeschnitten. Ein Zaun steht direkt am Anwesen des Geschädigten und der zweite in ca. 500 Meter Entfernung im Bereich der Kläranlage. Der Sachschaden am Zaun dürfte ca. 200 Euro betragen. Im eingezäunten Bereich befanden sich mehrere Nutztiere, die glücklicherweise nicht flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09521/927-0. pol