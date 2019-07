Zwei Einwände zum Solarpark

Philipp Bauernschubert Thundorf — Dem Gemeinderat lag in seiner jüngsten Sitzung die 7. Änderung des gemeindlichen Flächennutzungsplanes für das Sondergebiet "Solarpark Theinfeld" zur Abwägung der Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, sowie der Behörden und sonstigen Trägern, vor.

Diese Behördenbeteiligung mit öffentlicher Darlegung und Anhörung zum Vorentwurf hat in der Zeit vom 8. April bis 9. Mai stattgefunden. In dieser Zeit gingen beim zuständigen Büro Armin Röder Bad Neustadt, 33 Stellungnahmen ein. Davon hatten zwei Träger öffentlicher Belange Bedenken beziehungsweise Einwände vorgebracht und zwölf Träger Hinweise geäußert. 18 hatten keine Bedenken bzw. Einwände.

Der Gemeinderat beschloss, die von der Verwaltung aufgelisteten Abwägungsvorschläge vollumfänglich anzuerkennen und mitzutragen. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt die weiteren Verfahrensschritte in die Wege zu leiten.

Analog zum Flächennutzungsplan wurde auch die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplanes für das Sondergebiet "Solarpark Theinfeld" behandelt. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten äußerte sich in seiner Stellungnahme zur Standortwahl. Der Gemeinderat nahm die Hinweise und Eingaben zur Kenntnis und beschloss, die Befahrbarkeit des Weges mit modernen Maschinen weiterhin zu gewährleisten.

Die wenigen Fragen aus dem Gemeinderat konnten in der Sitzung erläutert werden. Sowohl beim Flächennutzungsplan, als auch beim Bebauungsplan erkannte das Gremium die Abwägungsvorschläge vollumfänglich an. Auch hier wurde die Verwaltung beauftragt, die weiteren Verfahrensschritte in die Wege zu leiten.

Asphaltierungsarbeiten

Von der Firma Ullrich aus Elfershausen, wurde die zweite Abschlagszahlung für verschiedene Asphaltierungsarbeiten in der Gesamtgemeinde vorgelegt. Die Gesamtsumme der Rechnung beträgt 66 019 Euro. Abzüglich der ersten Abschlagszahlung in Höhe von 31 295 Euro beträgt die zweite 34 724 Euro. Mit Beschluss vom 8.9.2018 wurde der Erste Bürgermeister Egon Klöffel vom Gemeinderat ermächtigt, den Auftrag für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben.

Ausgenommen wurde die Straße "Verlängerung Kutschenweg zum Hochbehälter" in Thundorf. Der Bereich "Kreuzung/Am Bahnhof zum Sportplatz" in Rothhausen wurde lediglich repariert. Die übrigen Straßen wurden abweichend vom Angebot saniert, sodass Mehrkosten entstanden sind. Diese werden bei Vorlage der Schlussrechnung nochmals dem Angebot gegenübergestellt und dem Gemeinderat vorgelegt. Der wird dann den geänderten Auftrag und die damit verbundenen höheren Kosten zur Kenntnis nehmen.

Von der Firma Zimmerei und Holzbau Bötsch aus Wermerichshausen wurde die Schlussrechnung für die Zimmererarbeiten am Feuerwehrhaus in Thundorf vorgelegt. Die Rechnungssumme beträgt 57 170 Euro und übersteigt die Angebots- und Auftragssumme von 52 687 Euro somit um 4491 Euro. Diese Überschreitung resultiert aus verschiedenem Mehraufwand für zusätzliche Isolierung, Verbretterung und Blecharbeiten. Nach einer Diskussionsrunde werden die Mehrkosten vom Gemeinderat anerkannt, da die zusätzlichen Leistungen nachweislich erforderlich waren und vor Ort mit dem Bürgermeister abgesprochen wurden.

Förderung und Zuschuss

Zwei Anträge lagen vor, denen der Gemeinderat zustimmte: Vom Caritas-Kreisverband Bad Kissingen wurde wieder ein Antrag auf Förderung der caritativen Leistungen in Höhe von 0,50 Euro je Einwohner beantragt (518,50 Euro). Auch die "Diakoniestation Lauertal" bekommt einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 200 Euro.