Zwei Einakter und eine Sendepause

Der "Schauhaufen" startet mit zwei Einaktern in die neue Saison. Sie heißen "Frauen mit Steuer-Mann" und "Der Dieb, der nicht zu Schaden kam". Premiere ist am 2. Oktober um 20 Uhr im Theater "Das Baumann" in Ziegelhütten. Am 13. Oktober heißt es an gleicher Stelle dann "Sendepause".

Gleich zu Beginn der neuen Saison wird ein nagelneues Stück zu sehen sein. Ein Team, das sich bei Workshops zusammenfand, atmet seit zwei Jahren an jedem Dienstagabend Theaterluft. Jetzt ruft die Bühne. "Frauen mit Steuer-Mann" hat die "Theaterluft"-Abteilung des "Schauhaufen" gemeinsam mit Rüdiger Baumann entwickelt.

Bisher hatte sich Isabellas (Ina Fehn) Mann, der "Mistkäfer", um die Steuererklärung gekümmert. Aber den hat sie abserviert. Nun ist ihr Untermieter Roman (Markus Wachter), ein Finanzbeamter (also Steuer-Mann), dabei behilflich.

Krampfadern als Waffen

In diese ermüdende Aktion rund um die Splitting-Tabelle kommt Leben, als Isabellas Freundinnen (Barbara Hahn, Marion Herold oder Sigrid Sattler, Uta Lau) auftauchen. Der alleinstehende Roman wird für sie schlagartig zur Chance, ihr Dasein als Single zu beenden. Roman weiß nicht, wie ihm geschieht, als sie sich mit unterschiedlichen Strategien an ihn heran machen. Ihre Waffen sind Krampfadern, Marlon Brando und Rückenverspannungen.

Wieder da!

Viele Freunde des Kulmbacher Theaters wünschten sich, ein Stück von Dario Fo nochmals zu sehen. "Der Dieb, der nicht zu Schaden kam", bei dem einst Wolfgang Krebs (jetzt Schlosstheater Thurnau) Regie führte, ist eine herrlich überdrehte Farce. Es spielt immer noch die beliebte Original-Besetzung mit Cosima und Johannes Asen, Birgit und Rüdiger Baumann sowie Bärbl und Günter Zeller. Die drei Ehepaare spielen drei Ehepaare, von denen zwei sich nach Strich und Faden belügen. Ausgerechnet zwischen dem Dieb und seiner Frau herrscht eine zwar durchaus spannungsgeladene, aber herzliche Aufrichtigkeit.

Bei der "Sendepause" geht es um eben diese vergessene Einrichtung. Heute erleben wir die Segnungen von 24-Stunden-Programmen, bei denen Musik und Gesprochenes so ineinander geschachtelt sind, dass kein Atemzug dazwischen Platz hat. Das Programm wird musikalisch gestaltet von der bekannten A-cappella-Formation "stimmband". Rüdiger Baumann macht sich Gedanken darüber, wie die Menschen im vorigen Jahrtausend trotz Sendepausen überlebt haben.

Mehr Infos finden Interessierte im Internet unter der Adresse www.das-baumann.de. red