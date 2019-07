Zwei Diebstähle in einem Supermarkt

Alkohol im Wert von insgesamt 121 Euro war die geplante Beute eines 16-jährigen Ladendiebs in der Bamberger Straße in Forchheim. In einem Supermarkt wurde er am Donnerstagabend von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er die acht Flaschen in seinen Rucksack einsteckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte. Er wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.

Nur einige Minuten später konnte ein weiterer Ladendieb im gleichen Supermarkt beobachtet werden. Dieser wollte Lebensmittel und Tabak im Gesamtwert von rund 14 Euro in seinen Besitz bringen. Er rannte nach dem Ansprechen vor der Verkäuferin davon. Der 47-Jährige wurde von den hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Forchheim im Bereich der Bügstraße/Regnitzstraße festgenommen. Er gab die Tat zu. pol