Zwei Dellen in der Fahrertür

Ein schwarzer VW Polo, der in der Nacht zum Dienstag in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Ansbacher Straße abgestellt war, ist beschädigt worden. Als der Fahrzeugführer am Morgen zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass von einem bislang Unbekannten zwei Dellen in die Fahrertüre seines Fahrzeugs geschlagen wurden. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Herzogenaurach unter der Rufnummer 09132/78090 entgegen. pol