Zwei Dealer geschnappt

Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Coburg führten letzte Woche zur Festnahme von drei Tatverdächtigen. Zudem stellten die Ermittler zirka 60 Gramm Betäubungsmittel, Bargeld und Waffen sicher. Seit April ermitteln die Rauschgiftspezialisten gegen einen 60-Jährigen und einen 54-Jährigen aus dem Raum Saalfeld. Diese brachten Crystal in größeren Mengen aus der Tschechischen Republik nach Deutschland und betrieben regen Handel damit. Am vergangenen Donnerstag nahmen die Beamten den 60-jährigen Händler bei einer Verkaufsfahrt zu einem Kunden in Ebersdorf bei Coburg fest und beschlagnahmten zirka 30 Gramm Methamphetamin. Bei der Festnahme des 54-Jährigen in seiner Wohnung in Saalfeld wurden nochmals etwa 30 Gramm Crystal, eine geladene Schreckschusspistole und diverse Messer sichergestellt. Gegen die beiden Drogenlieferanten und den Käufer erging Haftbefehl. Sie sitzen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen der Kripo Coburg dauern an. pol