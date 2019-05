Zwei Coburger fahren Taxi und zahlen nicht

Ohne ihre Taxifahrt vollständig zu bezahlen, flüchteten am Donnerstag um kurz nach Mitternacht ein 29-jähriger und ein 31-jähriger Coburger aus einem Taxi. Die beiden Männer ließen sich von Bamberg nach Coburg chauffieren. An ihrem Ziel in der Ketschendorfer Straße angekommen, hätten sie einen Fahrpreis von 97,70 Euro entrichten müssen. Die Männer drückten dem Taxifahrer 50 Euro in die Hand und verließen im Anschluss das Taxi, ohne den Restbetrag zu bezahlen. Nach kurzer Flucht konnten die beiden Männer im Coburger Stadtgebiet durch die vom Taxifahrer gerufenen Polizeistreifen gestellt werden. Ermittelt wird nun wegen Leistungserschleichung sowie Betrugs.