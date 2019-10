Zwei Chöre im Rathaussaal

Der Rathaussaal wird zur Konzerthalle. Gemeinsam treten am Samstag, 12. Oktober, die Saint-Gobain Singers und der Gesangverein Waldeslust Spittelstein unter der Leitung von Stefan Schunk sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich zu einem Chorkonzert im Saal auf.

Überwiegend werden moderne Kompositionen aus dem deutschen und englischsprachigen Raum gesungen. Einlass ist ab 18.30 Uhr im Rathaussaal. Tickets sind im Vorverkauf an der Pforte bei Saint-Gobain Industriekeramik oder an der Rathauspforte in Rödental erhältlich. red