Zwei Championsgürtel für die Haßfurter

Debütanten überzeugend



dk



Neun Kampfsportler der Extreme Arts Academy Haßfurt gingen bei der süddeutschen Meisterschaft in Villingen-Schwenningen an den Start. Insgesamt holte das Team zwei erste Plätze, zweimal Silber und gleich fünfmal Bronze in den Disziplinen Kickboxen , K1-Kickboxen, Mixed Martial Arts und Grappling.Kevin Barth aus Oberschwarzach zeigte eine starke Leistung im Mixed Martial Arts - zu Deutsch "gemischte Kampfsportarten". Der 23-Jährige erkämpfte sich den Championsgürtel, indem er im Finalkampf seinen Widersacher nach einem Schlagabtausch auf den Boden brachte, dort weitere harte Schläge nachsetzte und seinen Kontrahenten daraufhin mit einer Würgetechnik zur Aufgabe zwang. Auch das Halbfinale gewann Barth bereits mit einer Würgetechnik. Er holt somit den Titel im MMA in der Gewichtsklasse bis 80 kg nach Haßfurt. Darüber hinaus trat der Athlet zusätzlich in den Kategorien K1-Kickboxen sowie Grappling an, wo er nochmals Silber und Bronze erkämpfte.Fabian Hermann räumte im Kickboxen in der Gewichtsklasse bis 34 kg richtig ab. Der Elfjährige gewann alle Kämpfe durch vorzeitige Aufgabe der gegnerischen Teams, was dem Zeiler ebenfalls einen Championsgürtel in der Kinderkategorie einbrachte.Daniel Rossol, der eigentlich im K1-Kickboxen in der Gewichtsklasse bis 85 kg an den Start gehen sollte, musste sich aufgrund einer Gruppenzusammenlegung in der Klasse bis 90 kg beweisen. Auch hier zeigte der Knetzgauer eine überragende Leistung, stand aber im Finalkampf einem über zwei Meter großen Kontrahenten gegenüber. Rossol konnte dennoch die geplante Taktik umsetzen. Am Ende fehlten dem 20-Jährigen wenige Punkte zum Titel.Kevin Krüger ging im Grappling sowohl in der Gewichtsklasse bis 90 kg und zusätzlich freiwillig in der höheren, offenen Gewichtsklasse über 90 kg an den Start. Beim Grappling, auch Jiu Jitsu oder Bodenkampf genannt, sind wie beim MMA Wurf-, Würge- und Hebeltechniken erlaubt, um den Gegner zur Aufgabe zu zwingen, jedoch keinerlei Schläge oder Tritte. Der 23-Jährige kämpfte in beiden Gewichtsklassen erfolgreich. Er kontrollierte seine Gegner in beiden Gewichtsklassen, verpasste jedoch knapp das jeweilige Finale. Der Haßfurter errang Bronze in der Gewichtsklasse bis 90 kg sowie Platz 5 in der Gewichtsklasse über 90 kg. Diesen teilt er sich mit seinem 36-jährigen Teamkollegen Sebastian Fuchs aus Rügheim.Christian März aus Maroldsweisach bestritt bei dieser Veranstaltung sein Kampfsport-Debüt im Grappling in der Gewichtsklasse bis 90 kg. Er zeigte eine souveräne Leistung, unterlag im Halbfinale jedoch knapp seinem erfahreneren Kontrahenten, was dem 25-Jährigen dennoch Bronze einbrachte.Marcus Schneier aus Augsfeld musste aufgrund einer Gruppenzusammenlegung in einer höheren Gewichtsklasse antreten. So fand sich der 17-Jährige, der ursprünglich bei den Jugendlichen über 74 kg starten sollte, bei den Erwachsenen bis 81 kg wieder. Dennoch zeigte er eine starke Leistung, verpasste den Einzug ins Finale nur aufgrund eines umstrittenen Punkterückstands knapp und sicherte sich Platz 3.Der 32-jährige Michael Reitz aus Ebelsbach und der 22-jährige Tobias Goger aus Sand, welche beide ihr Debüt im Kickboxen bestritten, zeigten souveräne Leistungen. Reitz erkämpfte sich in der Gewichtsklasse bis 69 kg bei den Herren Bronze. Goger verpasste mit Rang 4 das Treppchen knapp.Der Trainer der Extreme Arts Academy Denny Krüger zeigte sich zufrieden mit der Leistung seines Teams: "Ich freue mich, dass wir so viele Medaillen und gleich zwei Titel nach Haßfurt holen konnten. Unsere erfahrenen Athleten kämpften wie immer stark, aber auch unsere Newcomer haben erste Wettkampfluft geschnuppert und eine super Leistung abgeliefert. Die Mannschaft wächst. Viele talentierte und disziplinierte Athleten haben sicher eine große Wettkampfkarriere vor sich."