Zwei Busse stoßen zusammen

Ein Busunfall hat sich am Mittwochabend am Bahnhofsplatz ereignet. Am zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) trafen sich zwei Busfahrer mit ihren Omnibussen. Busfahrer 1 hatte beim Abfahren von der Haltestelle den neben ihm fahrenden Bus seines Kollegen übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. An den Bussen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 6000 Euro.