Die Europa-Union, Kreisverband Bad Kissingen, organisiert am Dienstag, 1. Oktober, einen Lichtbildervortrag "Die Bahamas - zwei Bad Kissinger Briefträger auf Entdeckungstour in der Karibik". Referent Rudi Kleinhenz berichtet über seine gemeinsame Reise zusammen mit Stefan Matthes in das Land. Beginn ist um 19.30 Uhr im Europa-Zentrum, Hausener Str. 13. sek