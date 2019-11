Zwei Brenner aus der Region erfolgreich

Allen Grund zum Feiern hatten die fränkischen Brenner unlängst in Gemünden (Landkreis Main-Spessart). Auf der Prämierungsfeier des fränkischen Klein- und Obstbrenner-Verbandes im Kreuzkloster gab es 103 Gold-, 247 Silber- und 95 Bronzemedaillen für die Mitglieder. In diesem Jahr hatten 108 Brenner insgesamt 476 Proben zur Bewertung angestellt - ein neuer Rekord in der 60-jährigen Geschichte der Prämierung. Bereits im April wurden diese sensorisch beurteilt und anschließend im Labor der LWG einer analytischen Prüfung unterzogen. Aus der Region Bamberg wurden mit Johann Güttler (Schlüsselfeld) und Alwin Zenkel (Bamberg) zwei Brenner ausgezeichnet. Güttler erhielt Silber (Zwetschgenwasser) und Bronze (Williams-Christ-Birnenbrand), während Zenkel einmal Gold (Apfelbrand im Eichenfass gereift) und viermal Silber (Williams-Christ-Birnenbrand, Kirschwasser-Sauerkirsche, Mirabellenbrand und Himbeergeist) erreichte. red