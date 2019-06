Schwer verletzt wurden zwei Motorradfahrer am Sonntag bei einem Unfall in der Kronacher Straße. Wie die Polizei berichtet, hatte ein abbiegender Motorradfahrer ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Beide Biker wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert. An den beiden Motorrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18 000 Euro. red