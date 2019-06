Am Donnerstag gegen 18 Uhr befuhr ein 61-jähriger Kleinkraftradfahrer die Denkmalstraße in Mechenried. Kurz vor der Einmündung Denkmalstraße wollte der Kleinkraftradfahrer einen in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Leichtkraftradfahrer überholen. Der Leichtkraftradfahrer wollte jedoch zu diesem Zeitpunkt nach links in die Waldstraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden beteiligten Krafträdern. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 100 Euro.