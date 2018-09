Zwei Baustellen in Neuses

An gleich zwei Stellen im Neuseser Ortsgebiet werden in den kommenden Tagen vom Geroldsgrüner Unternehmen Schill & Geiger Fahrbahnsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Zum einen erhält die Auffahrt zur Weinbergbrücke von Neuses her kommend eine neue Fahrbahndecke und zum anderen wird ein Teilstück der Alten Dorfstraße zwischen der Firma Hauguth und der Einmündung Lichtenfelser Straße mit einer neuen Asphaltschicht versehen.

Für Verkehr voll gesperrt

Während der Bauzeit (21. bis 28. September) bleiben die genannten Straßenabschnitte für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Von Kronach kommend führt die offizielle Umleitungstrecke ins Flößerdorf von der B 173-Abfahrt Neuses-Nord am Friedhof vorbei über die Untere Bamberger Straße zur KC 5 Richtung Hummendorf und von dort zum südlichen Neuseser Ortseingang. Alternativ können die Verkehrsteilnehmer selbstverständlich auch die B 173 nutzen und an der Ausfahrt Neuses-Süd abfahren. Diese Umleitung gilt auch in umgekehrter Richtung. Die Zufahrt zum Neuseser Bahnhof, zur Firma Hauguth bzw. zur Blumenstraße ist über den Bahnweg möglich und innerorts ausgeschildert. red