Zwei Basare in der Zecherhalle

Der Volkstrachtenverein bietet allen Selbstverkäufern am Samstag, 14. September, von 13 bis 17 Uhr die Zecher-Halle für einen Second-Hand-Basar ausschließlich für Baby- und Kinderartikel an. Anlieferung ab 11 Uhr. Am Sonntag, 15. September, wird die Zecher-Halle für einen Trödelmarkt und Flohmarktstände von 10 bis 16 Uhr angeboten. Die Anlieferung kann hier ab 8.30 Uhr erfolgen.

Die beiden Basare, die in der Zecher-Halle angeboten werden, sind für alle Interessenten offen. Anmeldungen und Informationen können ab Dienstag, 3. September, in der Bäckerei Nickol, Telefon 09265/1348, erfolgen. red