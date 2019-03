Überall auf der Welt wird der St. Patrick's Day - Irlands größter Feiertag - begangen. Schon längst trifft man sich an diesem Tag in den Kneipen und Bars, so inzwischen auch in Herzogenaurach. Darauf weist Thomas Schönfelder von der Irish-Folk-Band "Paddy's Last Order" hin.

Der St. Patrick's Day (irisch Lá Fhéile Pádraig) ist der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick, der wahrscheinlich im fünften Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt. Am 17. März ist Grün die vorherrschende Farbe der feiernden Iren in aller Welt. In einigen Städten, wie in Chicago, werden am St. Patrick's Day sogar die Flüsse grün eingefärbt. - "Die Aurach bis jetzt nicht", schreibt Schönfelder. Auch Bier wird an diesem Tag manchmal grün eingefärbt.

"Out of Order"

Wer am kommenden Wochenende im Zeichen des Kleeblatts irische Freude und Musik erleben möchte, sollte am Samstag, 16. März, in der Aurachstadt unterwegs sein: Gleich zwei Livetermine mit irischer Musik kündigen sich an, um in den St. Patrick's Day hineinzufeiern. Los geht's an diesem Samstag schon um 16 Uhr, mit dem "Warm Up" mit Essen und Trinken in der kleinen Welt an der Schütt, bevor dort um 20 Uhr, wie jedes Jahr, "Out of Order" Irish Folk und Rock-Oldies zum Besten geben werden. "Bei Bier, Guinness, Wein und gutem Essen ist rund um Axel, Udo, Lena, Mario und Olaf gute Laune garantiert", wird versprochen.

Und wer dann frisch gestärkt weiterziehen möchte, schaut mal rüber in die Herzobar: Hier gibt sich die legendäre Herzogenauracher Irish Folk Band "Paddy's Last Order" ab 20 Uhr die Ehre.

Irische Klassiker

Neben den Klassikern wie "Irish Rover", "Whiskey in the Jar" oder "Wild Rover" kommen auch viele Instrumentalstücke (sogenannte "Jigs" & "Reels") oder auch romantische Balladen auf die Songliste.

Schönfelder: "Zum Mitsingen, Mitschunkeln oder einfach nur zum Genießen. Da bleibt keine Kehle trocken!" red