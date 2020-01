Zwei Bamberger Bands erfolgreich

Die in Bamberg gegründeten Bands "Globalivity" und "Paralyzed" haben sich bei den internationalen SPH-Music-Masters in München im Viertelfinale durchgesetzt und stehen nun erfolgreich im Halbfinale des Bandcontests. Am 15. Februar kämpfen die jungen Musiker in Nürnberg um den Einzug in das Finale.

Als Jury- und Gesamtsieger der vorherigen Shows stellten die Formationen voller Enthusiasmus und Leidenschaft ihr Können unter Beweis, heißt es in dem Pressbericht. Zu Beginn des Viertelfinals brachte "Globalivity" eine feurige Mischung aus Reggae, Ska und lateinamerikanischen Einflüssen auf die Bühne. Die sechsköpfige Multikulti-Band riss das Publikum mit und löste als Jurysieger ein begehrtes Halbfinalticket. Des Weiteren bot "Paralyzed" mit bluesigen Gitarrenriffs sowie hartem Stoner-Rock eine vielseitige Performance und zog ebenfalls in die nächste Runde ein. Beide Gruppen durften sich am Ende ihrer Shows über durchweg positives Feedback der Jury freuen. Den Gesamtsieg in München sicherten sich "Too Late for College und "Sitt 'n Satt".

Die Künstler fiebern nun dem Halbfinale im "Luise - The Cultfactory" in Nürnberg entgegen. Dort spielen sechs weitere Musikgruppen mit den Bamberger Vertretern um einen Platz im Deutschland-Finale. Tickets sind direkt bei den Bands oder online unter www.sph-music-masters.de/tickets erhältlich. red