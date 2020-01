Zwei Bäume umgedrückt

Eine Anwohnerin teilte am Montagnachmittag mit, dass Unbekannte im Zeitraum von Freitag bis Montag in Neudorf einen Kirsch- und einen Pappelstock vermutlich mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine umgedrückt haben. Laut der Geschädigten entstand ein Schaden von circa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein, Telefonnummer 09573/22230, in Verbindung zu setzen. pol