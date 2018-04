Zwei Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Garitz zwei Autos zerkratzt und so 1000 Euro Schaden verursacht.

In der Nacht auf Sonntag wurde mit einem spitzen Gegenstand ein Auto beschädigt, das in einer Hofeinfahrt in der Baptist-Hoffmann-Straße stand.

Am Montagmorgen stellte ein weiterer Fahrer fest, dass sein am Freitag in einem Carport in der Straße Im Krautgarten abgestelltes Auto auf der linken Seite zerkratzt worden ist. Wer am Wochenende etwas Verdächtiges gesehen hat, setzt sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung. pol