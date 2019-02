Zwei Autos wurden verkratzt

Im Kissinger Stadtteil Garitz wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Pkw verkratzt. Ein 28-jähriger Mazda-Fahrer stellte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 22 Uhr im Krautgarten ab. Dort befand sich ebenfalls der Firmenwagen der Marke Seat seines Arbeitgebers. Am nächsten Morgen um circa 8 Uhr stellte er dann an beiden Pkw diverse Kratzer fest, die durch einen unbekannten Täter versucht wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zeugen, die etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol