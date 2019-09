Zwei Autos werden erheblich beschädigt

Hoher Schaden entstand bei einem Unfall am Sonntag auf dem Autobahnzubringer bei Theres. Um 14.05 Uhr befuhren ein BMW und ein VW Golf diese Staatsstraße in Richtung Donnersdorf. Der Fahrer des BMW verlangsamte die Geschwindigkeit, um auf den Pendlerparkplatz nach links abzubiegen. Der dahinter fahrende Golf-Lenker hatte kurz zuvor zum Überholen angesetzt. Als sich beide Autos auf gleicher Höhe befanden, bog der BMW-Fahrer nach links ab. Die Autos stießen zusammen. Am BMW entstand an der linken Seite ein Streifschaden von rund 9000 Euro. Der Golf wurde an der rechten Seite demoliert, ferner die beiden auf dem Fahrradträger angebrachten Fahrräder (Gesamtschaden am VW: 7500 Euro). Die Feststellung des Unfallverursachers ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen zum Unfall, bei dem mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten im Raum stehen. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Ruf 09521/9270.