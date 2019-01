Zwei Autos von Vandalen beschädigt

Der Besitzer eines Lancia hat am Donnerstag gegen 5.40 Uhr in der Cyprianstraße in Herzogenaurach festgestellt, dass am Fahrzeug der linke Außenspiegel abgebrochen und der linke Scheibenwischer verbogen wurde. Er hatte sein Fahrzeug am Mittwochabend in der Straße ordnungsgemäß abgestellt. Ebenfalls am Donnerstagmorgen stellte der Fahrer eines BMW X 3 fest, dass die Beifahrerseite seines Fahrzeuges mit einem Stein beworfen wurde. Das Fahrzeug war in Herzogenaurach in der Karl- Bröger-Straße abgestellt. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Herzogenaurach bittet um Hinweise unter Telefon 09132/78090. pol