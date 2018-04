Zwei Autos und Rad werden beschädigt

Mehrere Sachbeschädigungen aus zwei Orten wurden der Polizei in Haßfurt gemeldet. In der Zeit von Samstagnacht bis Sonntagnachmittag wurde ein in Weisbrunn im Eschenbacher Weg geparkter VW Golf demoliert. Die rechte Pkw-Seite wurde zerkratzt und die Motorhaube eingedellt (Schaden 500 Euro). Ein Unbekannter beschädigte in Haßfurt am Montag zwischen 7.30 und 15.30 Uhr ein Fahrrad, welches auf dem Fahrradabstellplatz am Dürerweg stand (Schaden 100 Euro). Eine weitere Sachbeschädigung in Haßfurt wurde an einem Fiat Punto angezeigt. Das Auto stand am Montag von 14.45 bis 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. An dem Fahrzeug wurde der rechte Außenspiegel abgetreten (Schaden rund 250 Euro).